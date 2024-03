Auch wenn die Bereitschaft der Börsianer zu Gewinnmitnahmen gestiegen sei, bleibe der allgemeine Aufwärtstrend intakt, meint ein Marktteilnehmer. Die Vorfreude auf Zinssenkungen, sei es durch die US-Notenbank Fed, die EZB oder die SNB, sei nach wie vor gross. Fed-Präsident Powell deutete kürzlich vor dem Bankenausschuss des US-Senats die Bereitschaft für Zinssenkungen in absehbarer Zeit an. Und auch EZB-Chefin Christine Lagarde machte Andeutungen, dass die Zinsen in absehbarer Frist sinken könnten. Nachdem die jüngsten Daten zum US-Arbeitsmarkt die Börsen am Freitag kaum beeinflusst haben, warten die Anleger nun gespannt auf die am (morgigen) Dienstag anstehenden US-Konsumentenpreise. Sie sind mit Blick auf die nächste Fed-Sitzung am 20. März von grosser Wichtigkeit.