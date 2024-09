Dabei lautet die entscheidende Frage: 25 oder 50 Basispunkte? «Geht es nach den Ökonomen und Notenbank-Beobachtern, tendieren diese eher zu einem kleinen Zinsschritt», so ein Händler. Am Anleihe- und Terminmarkt eingepreist und gefühlt liege die Wahrscheinlichkeit jedoch bei 50:50. «Eine Gruppe muss und wird die Fed also enttäuschen und diese muss sich nach der Entscheidung neu positionieren», so sein Fazit. Bremswirkung gehe unterdessen von den jüngsten Konjunkturdaten aus China aus, die durchweg enttäuscht hätten.