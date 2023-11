Auch wenn sich der Markt etwas richtungslos präsentiere, sei die Risikobereitschaft der Anleger an sich nach wie vor gross. So konzentrierten sich Händler und Anleger nun auf die Veröffentlichung der Protokolle der letzten FOMC- und EZB-Sitzungen, während in dieser Woche auch Reden von zahlreichen Zentralbankvertretern, darunter etwa EZB-Präsidentin Christine Lagarde, anstünden. Und während die Aktienmärkte eher lethargisch erschienen, sorgen geopolitische Spannungen speziell am Energiemarkt für starke Schwankungen. Nachdem ein Schiff von Houthi-Rebellen im Roten Meer gekapert wurde, kamen Befürchtungen auf, die Energieversorgung könnte unterbrochen werden.