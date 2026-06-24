Die Frage für die internationalen Märkten sei nun, ob der jüngste Ausverkauf den Beginn einer platzenden Blase markiert oder nur eine weitere Korrektur auf dem Weg nach oben ist, kommentiert Händlerin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote.
Die Agenda ist zur Wochenmitte indes dünn; wenige europäische Makro-Daten lieferten bislang wenige Impulse. Auch aus den USA sind im weiteren Tagesverlauf nur wenig bewegende Daten zu erwarten. Allerdings legt der Chiphersteller Micron seine Quartalszahlen nach Börsenschluss vor, die nach dem jüngsten Ausverkauf als Gradmesser für die Stimmung im Halbleitersektor angesehen werden. Am (morgigen) Donnerstag richtet sich dann der Blick auf den PCE-Preisindex aus den USA.
Der Leitindex SMI notiert gegen 10.50 Uhr mit 14'004,84 Punkten um 0,68 Prozent höher und übersprang damit wieder die psychologisch wichtige Marke von 14'000 Zählern. Der Mid-Cap-Index SMIM gewinnt mit 0,80 Prozent auf 3137,19 Punkte, während der breite SPI um 0,68 Prozent auf 19'762,98 Zähler steigt.
Stützend für den Leitindex wirken die Schwergewichte und defensive Titel - allen voran Nestlé (+2,0 Prozent), aber auch Roche (+1,0) oder Givaudan (+1,9 Prozent).
Analystenkommentare bewegen
Im SMI liegen Kühne+Nagel (+3,2 Prozent) derweil an der Spitze. Sowohl die UBS als auch Goldman Sachs hoben ihre Kursziele für den Logistiker an, wobei Goldman mit «Buy» deutlich optimistischer ist und eine Erholung der Margen im Luft- und Seefrachtgeschäft erwartet.
Auch Richemont (+3,0 Prozent) sind klar gefragt. Jefferies hat das Kursziel kräftig erhöht und rechnet in drei Wochen mit einem starken Jahresstart für den Luxusgüterkonzern, besonders dank der Nachfrage nach Schmuck. der mehr auf das Uhrengeschäft fokussierte Konkurrent Swatch (+0,3 Prozent) halten sich zwar im Plus, machen aber keine grossen Sprünge.
Ebenfalls von einem positiven Goldman-Kommentar profitieren Lonza (+1,6 Prozent). Die Analysten senken zwar das Kursziel minimal, bleiben aber bei ihrer Kaufempfehlung. Die Sorgen des Marktes seien übertrieben.
Dagegen übernehmen Holcim (-1,9 Prozent) die rote Laterne. Jefferies sieht weiter eine schwache Volumenentwicklung in Europa und eine hohe Bewertung für die zuletzt stark gelaufene Aktie. Auch Amrize (-1,1 Prozent) zählen zu den Verlierern.
Gegenbewegung bei Tech-Werten
Bei den Tech-Werten zeigt sich nach den Vortagesverlusten teils eine gewisse Gegenbewegung: So gewinnen VAT (+0,6 Prozent) oder auch AMS Osram (+5,0 Prozent) hinzu. Hingegen liegen Inficon (-0,6 Prozent) und Comet (-1,7 Prozent) weiter im Angebot.
Für Klingelnberg (-4,8 Prozent) geht es nach Jahreszahlen abwärts. Der Maschinenbauer hat weniger Umsatz und klar weniger Gewinn erzielt, auf eine Dividende wird verzichtet. Auch beim Ausblick bleibt das Unternehmen vage.
Von einer Studie profitieren Oerlikon (+3,4 Prozent). Die UBS hebt Ziel und Gewinnschätzungen für den Industriekonzern an und erwartet eine robuste kurzfristige Geschäftsentwicklung.
dm/ys
(AWP)