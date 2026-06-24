Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Mittwoch klare Gewinne. Dabei kommt es auch zu einer gewissen Erholung bei den Techwerten, die am Vortag im Zuge der seit Wochenbeginn laufenden Korrektur im KI-Sektor deutlich nach unten gezogen worden sind. Der hiesige Markt profitiere in diesem Umfeld insgesamt - wie bereits am Vortag - von seinem defensiven und etwas traditionelleren Charakter - gerade im Vergleich mit der Nasdaq, heisst es am Markt.