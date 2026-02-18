Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Mittwoch weiter aufwärts. Im Handel wird vor allem auf die US-Märkte verwiesen. Zwar sei die Wall Street am Dienstag erneut mit Verlusten gestartet, doch danach seien wieder Käufer in den Markt gekommen, um die tieferen Niveaus zum Einstieg zu nutzen, kommentierte ein Händler. Hierzulande stehen vor allem diverse Unternehmen nach Zahlen im Fokus, wobei die Ausschläge bei den entsprechenden Aktien aussergewöhnlich hoch sind.