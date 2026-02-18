Am Nachmittag richtet sich dann der Blick wieder auf die USA. Es stehen zunächst einige Konjunkturdaten wie die Industrieproduktion an, bevor dann am Abend das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed veröffentlicht wird. Anleger erhoffen sich Hinweise auf den Zusammenhalt innerhalb des Gremiums sowie auf ein baldiges Ende der Zinspause. Im Hintergrund zeichnet sich derweil eine weitere Nachfolgediskussion ab - gemäss Presseberichten will EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor Ende ihrer Amtszeit zurücktreten.
Der SMI steigt um 10.55 Uhr um 0,49 Prozent auf 13'820,02 Punkte und erreichte bei 13'826 ein neuerliches Rekordhoch. Der 30 Titel umfassende SLI rückt um 0,41 Prozent vor auf 2187,73 und der breite SPI um 0,40 Prozent auf 19'037,41 Zähler. Im SLI sind die Gewinner mittlerweile klar in der Überzahl.
Die Führung bei den Blue Chips übernehmen Amrize (+5,0 Prozent), nachdem das Unternehmen bereits am Vorabend Zahlen vorgelegt hatte. Das auf den US-Markt fokussierte Baustoffunternehmen überzeugte insbesondere mit dem Ausblick und der Dividende bzw. dem Aktienrückkaufprogramm.
Straumann (+2,0 Prozent) halten sich ebenfalls gut im Plus, auch wenn die erste Euphorie etwas verflogen ist. Der Dentalhersteller hat die eigenen Ziele erfüllt und stellt weiteres Wachstum in Aussicht. Analysten geben sich indes etwas vorsichtiger.
Derweil wagen Kühne+Nagel (+1,2 Prozent) eine leichte Erholung nach ihrem jüngsten Absturz durch KI-Ängste. Im vorderen Bereich des Kurstableaus sind zudem mit UBS (+1,2 Prozent), Julius Bär (+0,8 Prozent) und Partners Group (+0,6 Prozent) einige Finanztitel zu finden.
Im Plus halten sich auch Nestlé (+0,5 Prozent) vor Zahlen am morgigen Donnerstag. Und auch die Pharmaschwergewichte Novartis (+0,8 Prozent) und Roche (+0,5 Prozent) stützten. Hingegen werden Schindler (PS -0,6 Prozent) von einer Abstufung durch die Bank of America ausgebremst. Am Indexende zeigen sich mit Sonova (-1,4 Prozent) und Sandoz (-1,4 Prozent) zwei Gesundheitswerte.
In der zweiten Reihe fallen Sunrise (+6,6 Prozent) positiv auf. Hier loben Analysten insbesondere den postiven Trend im vierten Quartal und die Dividende. Anders sieht es bei EFG (-8,7 Prozent) aus. Der Vermögensverwalter hat vor allem beim Reingewinn aufgrund von hohen Rückstellungen für einen Rechtsfall die Erwartungen enttäuscht.
Die Aktien von Also (+11,2 Prozent) starten einen Erholungsversuch. Am Vortag waren die Titel nach Jahreszahlen um fast ein Drittel eingebrochen. Hingegen befinden sich Basilea (-2,7 Prozent) auch einen Tag nach ihrer Zahlenvorlage weiter im Rückwärtsgang.
dm/uh
(AWP)