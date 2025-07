Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Donnerstagvormittag an den positiven Trend vom Vortag an und legt weiter zu. Dabei klettert der Leitindex SMI auch wieder über der Marke von 12'100 Punkten. Und dies trotz der anhaltenden Verunsicherung der Anleger im Zusammenhang mit den US-Zöllen. Zwar hat Präsident Donald Trump den Schleier über weitere Länder gelichtet. Doch die Schweiz und auch die EU warten weiterhin auf die neuen Zolltarife. Daher gehe der Aufwärtstrend auch nicht mit anziehenden Volumen einher. «Wir sind eher mit angezogener Handbremse unterwegs», sagt ein Händler. Bis zum 1. August gilt damit für den Handel der Schweiz mit den USA ein allgemeiner Zollsatz von zehn Prozent.