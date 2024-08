Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag nach einem verhaltenen Start im Verlauf zugelegt und ein neues Jahreshoch markiert. Die Stimmung an den Märken sei gut, heisst es von Händlern. Die Aussicht auf billiges Geld treibe die Börsen weiter an. Allerdings seien die Umsätze eher dünn, was darauf hindeute, dass die Anleger skeptisch seien und sich daher zurückhielten. Eine Konsolidierung würde daher kaum überraschen, meint ein Händler. Auch stehe mit dem September nun ein für die Börsen eher schwieriger Monat bevor.