Der Schweizer Aktienmarkt bleibt im Klettermodus. Damit setzt sich der positive Trend seit vergangenem Freitag fort, als die schwächer als erwartet ausgefallenen US-Jobdaten den Zinssenkungshoffnungen neue Nahrung gegeben hatten. Hinzu kommen zum Teil positiv aufgenommene Quartalszahlen. Dies zusammen hat dem SMI in dieser Woche zu einem Plus von annähernd 400 Punkten verholfen. Auch das Chartbild habe sich deutlich aufgehellt, hält BNP Paribas in einen Kommentar fest.