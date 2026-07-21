Auch Julius Bär (-4,0 Prozent) geben trotz eines Rekordgewinns zum Halbjahr nach, wobei auch Gewinnmitnahmen nach der starken Kursentwicklung eine Rolle spielen dürften. Auch Also (-3,9 Prozent) werden nach insgesamt guten Jahreszahlen verkauft. Seit dem Tief von Mitte Februar steht aber immer noch ein Plus von über 40 Prozent zu Buche. Bei Lindt & Sprüngli (-1,8 Prozent) stösst vor allem die rückläufige Volumenentwicklung auf Skepsis.