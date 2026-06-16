Der Blick richtet sich zunehmend auf die Geldpolitik. Im Mittelpunkt steht die Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch, bei der die ersten Signale des neuen Präsidenten Kevin Warsh mit Spannung erwartet werden. «Die Geldpolitik könnte die geopolitischen Themen schon bald wieder als wichtigsten Taktgeber an den Börsen ablösen», sagt ein Marktbeobachter. In der Schweiz folgt am Donnerstag die geldpolitische Lagebeurteilung der Schweizerischen Nationalbank (SNB).