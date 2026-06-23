Auslöser der jüngsten Nervosität sind vor allem die zunehmenden Zweifel an den hohen Bewertungen im KI-Sektor, welche die Technologiewerte weltweit unter Druck setzten. Besonders stark traf es Südkorea, wo der technologiegetriebene Kospi zeitweise um mehr als 8 Prozent einbrach und der Handel vorübergehend ausgesetzt wurde. Auch in den USA deuten die Futures nach den deutlichen Verlusten von Amazon, Alphabet und Meta vom Vortag auf einen verhaltenen Handelsstart hin.