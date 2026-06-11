Im Nahen Osten scheint der Frieden wieder in weite Ferne gerückt zu sein. Die USA und der Iran haben sich erneut gegenseitig beschossen, und es gab heftige gegenseitige Drohungen. Beim Ölpreis hielten sich die Auswirkungen allerdings in Grenzen. Er näherte sich zuletzt sogar wieder der Marke von 90 US-Dollar pro Fass an. Börsianer sprachen von einem «Gewöhnungseffekt».