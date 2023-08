Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Mittwochvormittag deutlich schwächer. Vor allem die negativen Vorgaben aus dem Ausland belasten die Kurse. Der hiesige Markt, der am Vortag wegen des Nationalfeiertags geschlossen war, habe noch etwas nachzuholen, meinte ein Händler mit Verweis auf die Kursverluste an den Börsen Europas am Dienstag. In den USA hatten solide Wirtschaftsdaten den Hoffnungen auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus einen Dämpfer verpasst. Da die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik "datenabhängig" gestalte, dürften sich die Anleger vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag zudem weiter vorsichtig verhalten, heisst es im Handel. Einen Vorgeschmack auf den US-Jobmarkt gibt es heute Nachmittag mit den Zahlen des privaten US-Institut ADP.

02.08.2023 11:30