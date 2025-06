Wie es weitergehe, hänge stark davon ab, ob und wie stark der Konflikt noch eskaliere. «Es lässt sich unmöglich sagen, wie sich die Situation in den kommenden Tagen entwickelt. Auf jeden Fall ist das eine grosse Eskalation, die uns deutlich näher an einen ausgewachsenen Krieg im Nahen Osten bringt», kommentiert die Commerzbank. Israel hatte in der Nacht Irans Atomanlagen angegriffen. Darauf schlug die Islamische Republik mit Drohnen zurück. Dass der von den USA losgetretene Handelsstreit gar noch ausweiten könnte, trage ebenfalls zur Verunsicherung der Anleger bei. «Es ist Risk off angesagt», meint ein Händler. Dafür sind sichere Häfen wie Gold oder der Franken stark gefragt.