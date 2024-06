Beachtung wird indes auch der offizielle Arbeitsmarktbericht in den USA finden, der am Freitag vor dem Wochenende die Weichen nochmals neu stellen könnte. Der am Vortag publizierte ADP-Bericht hat ergeben, dass die Privatwirtschaft in den USA im Mai weniger Stellen geschaffen hat als erwartet, was zumindest als Hinweis für die Richtung der offiziellen Arbeitsmarktdaten gelesen wird. Auch mit Blick auf das Fed dominieren - für den Moment zumindest - wieder einmal Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung.