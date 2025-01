Gleichzeitig sollten sich Investoren allerdings in den kommenden Tagen auf einen insgesamt volatileren Handelsverlauf einstellen. In den USA wird am heutigen Montagabend nach dem europäischen Börsenschluss Donald Trump als 47. Präsident der USA vereidigt. Bereits im Vorfeld hatte er angekündigt, noch an seinem ersten Tag im Amt eine Vielzahl an Dekreten auf den Weg bringen zu wollen. «Mit Trump werden die Karten an den Finanzmärkten neu gemischt und es ist zu erwarten, dass die politisch motivierten Kursschwankungen zunehmen», heisst es denn auch bei der Helaba in einem Kommentar. Derweil bleiben die US-Börsen wegen des Martin-Luther-King-Feiertages geschlossen.