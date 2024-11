Die beiden Versicherer Swiss Life (-2,2 Prozent) und Swiss Re (-1,3 Prozent) haben am Morgen Zahlen vorgelegt und damit die Berichtssaison der Blue Chips beendet. Die Swiss-Life-Zahlen kommen in Analystenkreisen zwar mehrheitlich gut an. In der Vermögensverwaltung weiss der Lebensversicherer allerdings nur bedingt zu überzeugen.