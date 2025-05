Lonza werde aber von der Schwäche der Pharmabranche gebremst, heisst es am Markt. Roche (-0,3 Prozent) und Novartis (+0,1 Prozent) bewegen sich kaum, nachdem sie am Vortag deutlicher unter Druck gestanden hatte. Hintergrund sind Zollpläne der US-Regierung für Pharmaprodukte sowie Befürchtungen um strengere Regulierungen in den USA. «Hier gibt es so viele Unsicherheiten, die Investoren zur Vorsicht mahnen», sagt ein Händler.