So habe der russische Präsident Wladimir Putin einen Erlass unterzeichnet, der es Moskau erlaube, Atomwaffen gegen einen Nicht-Atomstaat einzusetzen, wenn dieser von Atommächten unterstützt werde, heisst es in Medienberichten. Dieser Schritt erfolge, nachdem die Vereinigten Staaten Kiew die Erlaubnis erteilt hatten, mit Langstreckenraketen militärische Ziele in Russland anzugreifen. Diese Nachrichten träfen auf einen Markt, in dem Marktteilnehmer angesichts der Vielzahl an Themen ohnehin von grösseren Engagements absähen, meinen Börsianer.