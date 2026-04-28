Im Fokus stehen in dieser Woche auch Notenbankentscheide. Die Bank of Japan beliess ihren Leitzins zwar unverändert, signalisierte jedoch eine tendenziell restriktivere Haltung. Experten werten dies als Hinweis darauf, dass sich die Phase erhöhter Energiepreise und deren Auswirkungen auf die Geldpolitik weiter hinziehen könnte. Weiter tagen in der aktuellen Woche auch die US-Notenbank Fed, die Europäische Zentralbank und die Bank of England, wobei vor allem der Tonfall der Notenbanken entscheidend sein dürfte.