Mit dem morgigen Handelstag geht dann auch das erste Quartal zu Ende. Der Quartalsultimo scheine die Kurse eher noch nach oben zu treiben, heisst es in einem Kommentar. «Fonds sind nach dem starken Auftaktquartal daran interessiert, möglichst hohe Aktienquoten auszuweisen.» Etwas Unterstützung kommt auch vom leicht nachgebenden Ölpreis. Damit nähme die Sorge, dass die Inflation doch wieder ansteigen könnte, etwas ab. Gerade vor den zum Wochenschluss anstehenden US-Inflationsdaten dürfte dies eine willkommene Entspannung sein. Am Karfreitag wird in den USA der PCE-Index veröffentlicht. Er gilt als bevorzugtes Inflationsmass des Fed. Die Daten werden die Börsen wegen der Osterfeiertage aber erst in der kommenden Woche bewegen.