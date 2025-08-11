Der Schweizer Aktienmarkt notiert am späten Montagvormittag noch immer im Plus, und der SMI hält sich damit über der Marke von 11'900 Punkten. Er verdankt dies vor allem klar anziehenden Novartis-Papieren, die von guten Studiendaten profitieren. Abgesehen davon ist das Bild durchzogen. Positive US-Vorgaben und Hoffnungen auf ein Ende des Ukraine-Krieges treffen auf Zollängste. An anderen europäischen Handelsplätzen sorgt dies denn auch für ein anderes Bild als hierzulande, so geben zum Beispiel der deutsche Dax und der französische CAC 40 nach. Generell ist am Markt laut Börsianers eine gewisse Zurückhaltung zu spüren. Denn am Dienstag steht in den USA mit den Inflationszahlen ein eigentlicher Test der dortigen Zinssenkungsfantasien an.