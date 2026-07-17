Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag wenig verändert eröffnet und notiert gemessen am Leitindex SMI eine Stunde vor Mittag weiterhin in diesem Bereich. Insgesamt sei die Stimmung etwas getrübt, heisst es im Handel, wobei dies vor allem für Technologie-Werte gilt. An der US-Technologie-Börse Nasdaq sowie in Japan (Nikkei) standen zuletzt einmal mehr vor allem Aktien mit KI-Bezug unter Druck, und das zeigt sich auch bei den hiesigen Chip-Werten. Nach deren Rally bis in den Juni hinein würden hier viele Anleger weiter Kasse machen, sagte ein Händler.