Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am späteren Montagvormittag weiter kaum verändert zum Freitagschluss. Händler sprechen von einem ruhigen Handel, was angesichts von Feiertagen in den USA und Grossbritannien mit entsprechend geschlossenen Aktienmärkten dort aber nicht verwunderlich sei. Im Hinblick auf den Monatsschluss Ende Woche könnte es dann wieder etwas mehr Bewegung geben, meinte ein Marktteilnehmer. Mit einem Plus von rund 6 Prozent im bisherigen Monatsverlauf dürfte es aber so oder eine schöne Mai-Performance geben.