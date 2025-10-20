Der Leitindex SMI notiert kurz nach 11 Uhr um 0,18 Prozent tiefer bei 12'622,13 Punkten. Aus technischer Sicht habe sich das Chartbild zuletzt leicht eingetrübt, heisst es in einem Kommentar von BNP Paribas. Der Grund sei, dass der SMI das Zwischenhoch vom 11. März bei 12'688 Punkten am Freitag unterschritten habe. Sollte er diese Marke im Laufe des Tages dann aber doch noch überschreiten, wäre das Zwischenhoch vom 17. März bei 13'117 Punkten wieder frei gemacht - und zum Rekordhoch vom 3. März (13'199) würde auch nicht mehr viel fehlen.