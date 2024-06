Ebenfalls weit unten auf der Kurstafel stehen die Aktien von Richemont (-1,3 Prozent) und auch Swatch (-0,4 Prozent) verlieren weiter an Wert. Im Gegensatz zu Swatch hat der Titel des Genfer Konkurrenten 2024 bisher rund einen Fünftel an Wert hinzugewonnen. Da Richemont anders als die Zeitmesser in allen Preisklassen herstellende Swatch Group auf das oberste Preissegment fokussiert ist, gilt die Firma auch als weniger konjunktursensitiv.