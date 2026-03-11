Breite Verluste im Leitindex

Der SMI fällt gegen 11.00 Uhr um 1,3 Prozent auf 12'899,41 Punkte zurück. Damit wurden die leichten Gewinne vom Vortag auf einen Schlag ausradiert und der Leitindex steht seit Anfang Jahr damit 1,5 Prozent im Minus. Alle 20 SMI-Titel geben nach, wobei sich die Abgaben einzig bei den defensiven Swisscom (-0,1 Prozent) und Alcon (-0,1 Prozent) in Grenzen halten. Der SMIM-Index für die mittelgrossen Werte verliert 1,69 Prozent auf 2937,32 Punkte und der breite SPI gibt um 1,34 Prozent auf 17'878,52 Punkte nach.