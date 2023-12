Am Schweizer Aktienmarkt werden zur Wochenmitte keine dickeren Taue zerrissen. Vielmehr tritt der Leitindex bei geringen Kursausschlägen auf der Stelle. Die Vorgaben aus den USA, wo der Dow Jones Index erneut Rekorde feierte, seien zwar positiv gewesen, meinen Händler. Erneut hätten an der Wall Street Hoffnungen auf deutliche Zinssenkungen im kommenden Jahr für Auftrieb gesorgt. Allerdings sei diesbezüglich schon sehr viel vorweggenommen, meinen nun immer mehr mahnende Stimmen. Sie verweisen nicht zuletzt auf mehrere Fed-Vertreter, welche die hohen Zinssenkungserwartungen etwas zu dämpfen versucht hatten. Doch diese Stimmen seien zumindest in New York wie das Rauschen im Blätterwald verhallt, so ein Börsianer.

20.12.2023 11:37