Schwache Schwergewichte lasten am Dienstagvormittag auf der allgemeinen Börsen-Performance. Vor allem bei den Roche-Bons streichen Investoren einen Teil der jüngsten Gewinne ein. Insgesamt sei das Marktgeschehen durch die Berichtssaison und verschiedene Konjunkturdaten geprägt, heisst es. Dazu geselle sich ein insgesamt ausgedünnter Handel wegen der Ferienzeit. Gleichzeitig warten Investoren die geldpolitischen Entschiede der Bank of Japan und des Fed am morgigen Mittwoch ab.