Der Schweizer Aktienmarkt führt am Donnerstag im Vergleich zu seinen wichtigsten europäischen Pendants ein Eigenleben. Schwache defensive Schwergewichte halten ihn im Minus, während Dax und Co. den Vorgaben der Wall Street mit leichten Gewinnen folgen. Die leichten Abgaben sollten angesichts der fulminanten Erholung der vergangenen Wochen nicht überbewertet werden. Vielmehr dürften Investoren nur auf das richtige Zeichen aus Teheran und Washington warten, um dann ein Kursrally zu starten, zeigt sich ein Händler überzeugt.