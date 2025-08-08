Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitag gegen Mittag nach einer freundlichen Startphase kaum verändert. Angesichts der von den USA gegenüber der Schweiz verhängten astronomischen Zölle hat sich der Leitindex auch über die gesamte Woche gesehen widerstandsfähig gezeigt. Im Vergleich zum Schlusskurs vom vergangenen Donnerstag, dem letzten Handelstag der Vorwoche und unmittelbar vor der Verkündigung der 39 Prozent am 1. August, steht der SMI ebenfalls noch immer etwas höher. Getragen wird das globale Marktumfeld von vagen Friedenshoffnungen mit Blick auf die Ukraine sowie der steigenden Zuversicht auf sinkende Zinsen in den USA.