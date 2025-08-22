Derweil wird einer Zinssenkung in den USA im September mittlerweile nur noch eine Chance von mehr als 70 Prozent zugemessen. Vor einer Woche waren es noch über 90 Prozent. Damit sei den Anlegern etwas Hoffnung («Hopium») genommen worden, meint ein Händler. Zuletzt hatte der Präsident der Fed von Kansas City gesagt, das Fed brauche sehr eindeutige Daten, um den Leitzins zu ändern. Neben dem offiziellen Thema der Konferenz, dem Arbeitsmarkt, dürfte es inoffiziell in den Fluren des Veranstaltungshotels aber auch sehr viel um die Zukunft und die Unabhängigkeit des Fed gehen, meint ein Händler.