Am Schweizer Aktienmarkt werden am späten Freitagvormittag keine dickeren Stricke zerrissen. Der Markt zeigt sich laut Händlern bei dünnen Umsätzen gut gehalten. Dabei verläuft das Geschäft in sehr ruhigen Bahnen. Händler erklären sich dies vor allem mit Zurückhaltung vor den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag und vor den französischen Wahlen am Wochenende sowie wegen der beginnenden Sommerferien. Zudem fehlten die Impulse aus den USA, wo die Börsen wegen des Unabhängigkeitsfeiertags am Vortag geschlossen waren. Auch enttäuschende Produktionsdaten aus mehreren Euroländern können dem Markt keine Impulse geben. «Das scheint die Investoren nicht gross zu stören», kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. Sie hofften zu stark auf eine baldige Konjunkturerholung in Europa.