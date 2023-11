An der Schweizer Börse bleiben die grossen Bewegungen am Donnerstag aus. Zwar weisen einzelne Titel durchaus grössere Ausschläge aus, der SMI bewegt sich aber in einer engen Spanne von etwa 50 Punkten in der er immer wieder das Vorzeichen wechselt. Immerhin ist der Leitindex trotz seiner aktuellen Orientierungslosigkeit auf gutem Weg, im November erstmals wieder ein Plus zu erzielen, nachdem er zuvor drei Monate in Folge Verluste eingefahren hatte.

30.11.2023 11:31