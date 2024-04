In den USA waren bereits am Karfreitag und gestrigen Ostermontag einige wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht worden. «In den USA stellen sich die Marktteilnehmer auf eine Zinseiszeit an den Finanzmärkten ein», kommentiert ein Händler. So sei der US-Einkaufsmanagerindex unerwartet in den Expansionsbereich gesprungen und die Preise schneller als erwartet gestiegen. «Einmal mehr deuten die US-Daten darauf hin, dass die Federal Reserve (Fed) keine Eile haben sollte, die Zinssätze zu senken», ergänzt eine weitere Börsianerin. In Europa wiederum hat sich die Stimmung in den Industrieunternehmen zwar weiter verschlechtert, allerdings nicht so stark wie befürchtet. Im weiteren Verlauf dürften noch die Konsumentenpreise aus Deutschland sowie der Jolts-Bericht über die offenen Stellen am US-Arbeitsmarkt beachtet werden.