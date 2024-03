Der Start in diese an sich sehr datenreich Woche fällt am Montag zunächst noch zaghaft aus. Der Leitindex SMI bewegt sich am Vormittag in einer Handelsspanne von weniger als 30 Punkten. Dabei war es ihm am vergangenen Freitag im Handelsverlauf gelungen, eine Jahresbestmarke zu setzen. Mit der Rekordjagd der Überseebörsen kann er aber weiterhin nicht mithalten. Ob diese Rekordjagd allerdings weitergeht, muss sich noch weisen.

04.03.2024 11:30