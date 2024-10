Der Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstagvormittag leicht im Plus. Nach einem verhaltenen Start hat der SMI vorübergehend auch schon im Minus notiert. Insgesamt gestaltet sich der Start ins Schlussquartal mangels richtungsgebender Impulse eher ruhig. Die starken Gewinne der Vorwoche werden aber nach der leichten Korrektur des Vortages nun gut verteidigt. Das Börsenumfeld scheint weiterhin freundlich. So meint etwa Safra Sarasin in einer Einschätzung: «Eine sanfte Landung ist wahrscheinlicher geworden». Die letzte Zinssenkung des Fed sowie die Kombination aus chinesischem Stimulus und tieferem Ölpreis würden für ein günstigeres Umfeld für Risikoanlagen sorgen.