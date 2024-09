Technologietitel befinden sich teils deutlich im Sog der schwachen Nasdaq, wo insbesondere Chiphersteller Federn lassen mussten. «Jene, die an in den Himmel wachsende Bäume in Sachen KI glauben, hinterfragen langsam aber sicher ihre teils naive Einstellung zu Bewertungen und Kursen», kommentierte ein Händler. Nvidia hätten an einem einzigen Tag fast 300 Milliarden an Marktkapitalisierung vernichtet. Hierzulande rutschen die entsprechenden Branchenkollegen und Zulieferer wie VAT (-3,7 Prozent), Inficon (-1,8 Prozent) oder Comet (-2,1 Prozent) teils deutlich ab.