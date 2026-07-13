Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag gegen Mittag insgesamt wenig verändert. Die Kursausschläge sind nach einer gehaltenen Eröffnung nach wie vor gering. Von den jüngsten Eskalationen im Nahost-Konflikt zeigen sich zu Wochenbeginn vor allem die Bauwerte belastet, während die defensiven Schwergewichte für eine gewisse Stabilität sorgen. Die globalen Aktienmärkte seien über das Wochenende einmal mehr zum wehrlosen Spielball der Geopolitik mutiert, so die Einschätzung eines Händlers. Für zusätzliche Brisanz dürfte in den kommenden Tagen zudem der Start in die Berichtssaison sorgen.