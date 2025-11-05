Im Tagesverlauf richtet sich dann der Blick in die USA. Während sich der Shutdown mittlerweile zum längsten in der Geschichte des Landes entwickelt hat, beschäftigt sich das Supreme Court in einer ersten Anhörung mit der Rechtmässigkeit der von der Trump-Regierung erhobenen Importzöllen. Gleichzeitig haben sich Vertretungen von Schweizer Privatunternehmen auf eigene Faust mit Donald Trump getroffen, um Zollfragen zu bereden. Am Nachmittag rücken dann einige Konjunkturdaten wie der ADP-Beschäftigungsbericht oder der ISM-Index für den Dienstleistungssektor in den Fokus.