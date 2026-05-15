Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitag zum vierten Mal in der verkürzten Auffahrtswoche fester. Allerdings hat der Leitindex SMI nach einem kurzzeitigen Ausflug über die Marke bei 13'300 mittlerweile einen Grossteil der Gewinne wieder abgegeben. Gestützt wird der Gesamtmarkt insbesondere von den starken Schwergewichten, wobei vor allem Roche etwa hervorstechen. Dass sich die Stimmung am Brückentag nach Auffahrt und vor dem Wochenende aber grundsätzlich verbessert hätte, lässt sich nicht sagen. Entspannungszeichen im Nahost-Konflikt gibt es nach wie vor keine und der Ölpreis hat sich am Vormittag wieder nach oben entwickelt.