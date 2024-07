Ein massives Plus gibt es bei den beiden Roche-Titeln: Der GS gewinnt aktuell 4,8 Prozent, der Inhaber 4,5 Prozent. Der Basler Pharmakonzern hat am Morgen einen weiteren Forschungserfolg vermeldet, und zwar in einer Phase-I-Studie für den Produktkandidaten CT-996, der einmal am Tag zur Behandlung von Typ-2-Diabetes und Fettleibigkeit geschluckt wird. Die positive Kursreaktion sei wohl weniger den Daten selber als vielmehr dem Markthype um Medikamente gegen Fettleibigkeit im Allgemeinen zuzuschreiben, meinte ein Händler.