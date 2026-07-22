Die Lage im Nahen Osten hat sich derweil in den vergangenen Stunden wieder verschlechtert. «Nach der Strasse von Hormus könnten nun auch andere Seewege in der Region zu einer Gefahr für Schiffe und ihre Besatzung werden», meinte ein Händler. Zwei Öltanker aus Saudi-Arabien hätten auf ihrer Route durch das Rote Meer bereits umkehren müssen. In der Folge stieg der Ölpreis auf über 94 US-Dollar für ein Fass der Sorte Brent.