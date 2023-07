Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Donnerstag klar nach und kommt damit auch am vierten Handelstag des zweiten Semesters nicht auf Touren. Von der per Ende Juni noch positiven Jahresbilanz von gut 5 Prozent bleiben mittlerweile lediglich noch etwas mehr 3 Prozent übrig. Die eingetrübte Börsenstimmung wird in Marktkreisen vor allem mit den Aussichten auf weitere Zinserhöhungen gepaart mit einer holprigen konjunkturellen Entwicklung erklärt. Die Publikation des Protokolls der letzten Zinssitzung der US-Notenbank zeigte am Vorabend, dass die Mehrheit der FOMC-Mitglieder mindestens einen oder gar zwei weitere Zinsschritte befürwortet.

06.07.2023 11:30