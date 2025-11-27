Und auch morgen Freitag dürfte es ähnlich sein, denn die US-Märkte schliessen am Black Friday vorzeitig. An diesem Wochenende stürzen sich die US-Amerikaner das erste Mal so richtig ins Weihnachtsgeschäft. Allerdings sei morgen auch noch Monatsultimo. Dass dieser aber so kurz vor dem Jahresende noch für grössere Bewegungen gut sein werde, sei eher nicht zu erwarten. Damit steuert der SMI auf eine starke Monatsbilanz zu. Zuletzt haben die Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine und vor allem auch die gestiegenen Erwartungen auf Zinssenkungen in den USA für Auftrieb gesorgt. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im Dezember wird wieder auf mehr als 80 Prozent eingeschätzt, nachdem diese in der Vorwoche auf unter 30 Prozent gesunken war. Neue Nahrung erhielten die Zinsfantasien durch Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell und weiteren US-Notenbankern sowie durch schwache Konjunkturdaten.