«Es bleibt zu hoffen, dass sich dies einmal mehr als Sturm im Wasserglas entpuppt», kommentiert ein Marktstratege. «Höhere Importzölle würden vor allem die Inflation in den USA weiter anheizen, weswegen die Trump-Pläne auf wachsenden Widerstand in der Bevölkerung und im Kongress stossen». Darüber hinaus habe der Supreme Court in der Zolldebatte noch ein entscheidendes Wort mitzureden. «Die Finanzmärkte dürften daher nach einer Schrecksekunde erneut auf Durchzug schalten und somit die Risk-on-Kräfte die Oberhand behalten», sagt der Experte voraus.