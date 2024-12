Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstagvormittag fester. Grund dafür sei die Schweizerische Nationalbank (SNB), die mit ihrer starken Zinssenkung den Markt angeschoben habe, heisst es von Händlern. Die SNB senkte den Leitzins um 50 und nicht wie mehrheitlich erwartet nur um 25 Basispunkte (BP). «Und der weitere Weg der Zinsen in Richtung null scheint vorgezeichnet», sagt ein Händler. Dies sollte dem hiesigen Markt Auftrieb verleihen, denn tiefere Zinsen sprechen unter anderem für Aktienanlagen. Wie stark diese davon profitieren würden, müsse sich erst zeigen. Denn es sei bezüglich Zinsentwicklung schon sehr viel in den Kursen eingepreist.