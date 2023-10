Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich zur Wochenmitte nach einem uneinheitlichen Start auch im Verlauf keine klare Tendenz durch. Händler sprechen vom Versuch einer Stabilisierung nach den schwachen Vortagen. Der Handel steht dabei im Banne des Börsendebuts der ehemaligen Novartis-Tochter Sandoz. Deren Aktien feiern den ersten Handelstag an der Schweizer Börse SIX. Insgesamt ist die Stimmung laut Händlern weiterhin eher angeschlagen. Denn nach wie vor belasten Zinssorgen und damit vermehrt auch Konjunktursorgen die Stimmung, heisst es von Händlern. Bei einer Anleiherendite von fast 5 Prozent in den USA überlegten manche Marktteilnehmer nicht lange, ob sie die Risiken am Aktienmarkt wirklich eingehen wollen, meinte ein Händler.

04.10.2023 11:30