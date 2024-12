Der Schweizer Aktienmarkt kann sich am Donnerstag den schwachen Vorgaben aus den USA und Asien nicht entziehen und tendiert am späten Vormittag klar im Minus. Auslöser ist die US-Notenbank Fed. Diese hat zwar wie erwartet die Zinsen gesenkt, doch ihre Konjunkturprognosen deuten für das Jahr 2025 wegen der hartnäckig erhöhten Inflation nur noch 2 und nicht mehr 4 Zinssenkungen an. Das belastete die Wall Street und noch stärker die Technologiebörse Nasdaq stark.