An den US-Börsen setzt sich die Korrektur der Technologiewerte fort. Die Anleger hätten nun Angst, dass die Aktienkurse zu schnell und zu hoch gestiegen seien, heisst es am Markt. Die bisherige Begeisterung für Künstliche Intelligenz, die den Bullenmarkt beflügelt hatte, könnte etwas übertrieben gewesen sein. Alphabet und Tesla brachen nach den Quartalsberichten ein. Nun muss sich zeigen, ob die letzten Handelstage ein reinigendes Gewitter oder der Auftakt zu einer längeren Schwächephase waren. Hinzu komme die politische Unsicherheit, nachdem US-Vizepräsidentin Kamala Harris in den Kampf um den Einzug ins Weisse Haus eingestiegen ist, heisst es in einem Kommentar der UBS. Kursbewegende Impulse könnten im weiteren Tagesverlauf auch von den BIP- und Inflationsdaten aus den USA ausgehen. Zudem wird der wöchentliche US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht.